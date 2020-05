Ühistreeningutest keeldunud Premier League'i jalgpallur: probleemidest julgustatakse rääkima, aga meil sõimati näod täis

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas on tiimid alustanud treeningutega, kuid mõned mängijad pole nõus ühiste harjutuskordadega liituma, sest kardavad koroonaviiruse mõju nii endale kui ka oma lähedastele. Üks nendest on Troy Deeney, kes on selle eest saanud ohtralt kriitikat.