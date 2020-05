Ogier: ma ei osanud oodata, et selline hooaeg jääb minu viimaseks

Praegu on see vaid mõttekõlks, sest prantslase endi sõnul pole ta tiimiga järgmisest aastast juttu teinud. «Ega mul mingit päris plaani polegi, kuid kui hooaeg jääbki poolikuks, siis ma kindlasti mõtlen sellele.»

Samas on Toyota rallitiimi pealik Tommi Mäkinen DirtFishile öelnud, et püüab Ogier’d veenda karjääri jätkama. Juba veebruaris sõnas ta: «Mul on tunne, et suudame talle anda piisavalt hea auto, mis hoiaks teda motiveerituna ning võib-olla otsustab ta MM-sarja edasi jääda.»