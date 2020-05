Ametlik: Ragnar Klavan saab peagi jalgpalliplatsile joosta

«Oleme juba algusest peale öelnud, et jalgpall jätkub siis, kui tingimused selleks on ohutud,» ütles Spadafora ning lisas, et viimased protokollid just seda näitavadki.

Üks jalgpalli jätkumise tingimustest on, et kui mõni mängija peaks positiivse koroonaproovi andma, peab ta kindlasti minema karantiini. «Saime ka kinnituse, et mängijate testimine ei mõjuta kuidagi üldsuse ligipääsu testimisele,» ütles Spadafora.

«Saame täna öelda, et hooaeg jätkub 20. juunist. Ma loodan, et vahemikus 13. – 20. juuni peetakse ära ka Itaalia karikavõistlused. See oleks signaal kogu riigile,» jätkas minister.