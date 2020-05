Fotod ⟩ Madridi Reali kodustaadionil käivad lammutustööd

Algselt olid renoveerimistööde algus kavandatud suveks, ajale, mil vutimängud pidanuks peetud olema. Koroonaviiruse tõttu pandi aga hooaeg varem pausile ning sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt on näha, et 33-kordne Hispaania meister on ehitustöödega varem pihta hakanud.