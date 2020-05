Rain Veideman: mõni mees teenib kiiresti uue lepingu, kuid minu puhul on vara veel sellest rääkida

Olgugi, et koroonaviiruse tõttu suleti enamik spordiasutusi, siis Eesti korvpallikoondislane Rain Veideman on ennast leidlike valikute näol hästi vormi hoida. Siiski nendib ta, et mingist tippvormist hetkel kindlasti rääkida ei saa, kuid selleks pole praegusel ajal ka otsest vajadust. «Võimalused looduses treenida pole kadunud, võib-olla Tallinnas on olukord veidi keerulisem, kuid mujal ei näe mingit probleemi. Ole ainult mees ja tee!» selgitas Veideman Postimehele.

Tänavakorvpall on enda omaduselt hoopis teine võrreldes tavalise korvpalliga, kuid sarnaselt saalis mängitavale mängule peavad enamik võistkonnad kinni kindlast mängujoonisest. Mängutempo püsib stabiilselt kõrgel kogu kohtumise ja füüsilist võitlust tekib ühe korvi all mängides palju enam. Veideman kinnitab, et sisuliselt olematu vormiga pole mõtet seda ala teha, sest lihtsalt endal on raske. «Sind lihtsalt tõugatakse minema mängulistes olukordades. Taktikaliselt tuleb targalt mängida ja üksteise mõistmine peab olema hea,» rääkis Veideman.

Veideman ise tunnistab, et pole tänavakorvpalliga väga palju tegelenud ja kõrgemal tasemel osalenud ainult mõnel turniiri. Mängumees tegeleb sellega eelkõige mängulõbust, kuid talle on tulnud pakkumisi sellega ka professionaalsemalt tegelema. «Nii palju ta mulle ei meeldi, et kohe päriselt sellega ainult tegeleda, kuid mine tea võib-olla tulevikus hakkab,» arvas Eesti koondislane.