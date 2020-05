Max Verstappen hõikas välja kaks suurt lubadust

Tänavu talvel viisid mitmed kuulujutud Verstappenit Ferrari ja Mercedese leeri, kuid hollandlane kummutas need sahinad, kui kirjutas alla Red Bulli lepingupikendusele, mis hoiab teda Austria meeskonnas 2023. aastani.

Nüüd sõnas hollandlane, et see koostöö jätkub ka pärast seda. «Ma jään Red Bulli edasi. Mul pole plaaniski siit lahkuda,» lausus ta Hollandi raadiojaamale 538.

Kuigi Verstappenil on käsil juba viies vormel 1 hooaeg, on tal turjal kõigest 22 eluaastat. Seega võib ennustada, et hollandlane haarab kuninglikus sarjas enda nimele palju rekordeid.