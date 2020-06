Eesti koondise sidemängija vahetab välismaal klubi

«Nad (Odolena Voda - M.M.) tahtsid minuga jätkata, aga ütlesin neile juba varakult ära, et otsin midagi uut ja huvitavad,» sõnas pallur Virumaa Teatajale ning lisas, et leping uue meeskonnaga on allkirjastatud, kuid seda ei saa ta avalikustada enne, kui klubi annab asjast ise esimesena teada. «Jätkan Tšehhis,» täpsustas ta siiski.