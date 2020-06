Esimene suur korvpalliliiga alustab taas mängudega

«CBAs alustatakse mängudega 20. juunil,» seisis teadaandes. Samuti märgiti, et 20 meeskonna osalusel jätkatakse teistsuguse turniiriformaadiga. Tavapärane hooaeg asendatakse kahes linnas toimuvate turniiridega.

20 meeskonda jagatakse kahte alagruppi ning üks korraldav linn on Qingdao ja teine Dongguan. Kõik mängijad ja abipersonal on pikalt olnud arstide järelvalve all ja pidevalt tehakse koroonaviiruse teste.