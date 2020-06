Raport ⟩ Rahvusvahelises tõstmisliidus toimus suureulatuslik korruptsioon

McLareni uuringust selgus, et IWF varjas positiivseid proove, seal toimus massiline häälteostmine ja üle 9 miljoni euro liidu raha on väärkasutatud.

Uurimine algas jaanuaris, pärast Saksamaa kanalil ARD näidatud dokumentaali «Lord of the Lifters». Ajan astus algselt uurimise ajaks ametist kõrvale ja loobus lõplikult oma positsioonist 15. aprillil.

Raportist selgub veel, et Ajanil oli tõstmisliidu üle nii võimas haare, et uurijatel oli raskusi tunnistajate leidmisega. Kaheksast tõstmisliidu juhatuse liikmest tegid uurijatega koostööd kaks, viiest asepresidendist samuti kaks. Lisaks võtsid uurijad ühendust 20 liikmesriigi presidendi või peasekretäriga, kellest uurijatele vastasid vaid neli. Tegevsportlastest nõustus tunnistama vaid üks.

Uurijad leidsid IWFi toimikutest 40 positiivset dopinguproovi, mis on maha vaikitud. Nende seas on ka tiitlivõistluste kuld- ja hõbemedaliste. See info edastati Maailma Antidopinguagentuurile (WADA), mis positiivsete proovidega edasi tegeleb.