Mis koroonapaus? Soome kergejõustiklane parandas hooaja esimesel võistlusel rahvusrekordit

«Ma ei osanud endalt sellist heidet oodata. Mul kulus alguses isegi hetk aega, et mõista selle soorituse tõelisust. Nüüd olen ma muidugi uskumatult õnnelik ja tunnen suurt kergendust,» rääkis Tervo YLEle.

Soomlanna sõnul peitub hea vormi saladus seljahädade alistamises, mis võimaldanud tal suurenenud raskustega jõusaalis treenida. «See tulemus näitab, et trennid on olnud edukad ja olin teinud võistluseks piisavalt hea ettevalmistuse. Viimastel nädalatel olengi koormusi ja mahte langetanud, et tagada võistluseks vajalik plahvatuslikkus.