VIDEOD ⟩ Kristjan Ilvese väikevend liitub samuti Norra koondisega

«Tegelikult on siin Otepääl väga head tingimused, maailmatasemel kompleks. Põhiliseks faktoriks oli lihtsalt see, et seal on kindel, et saame alati vara hüppama ja lumele suusatama,» rääkis Andreas intervjuus ERR-ile.

«Seal on ka väga nimekad treenerid, näiteks üks hüppetreener peaks olema Anders Fannemel, kes on ise hüpanud 251 meetrit - peaks seda asja nagu jagama (Fannemeli nimel on kõigi aegade pikim suusahüpe, tema õhulend Vikersundis kandus 2015. aastal 251,5 meetri kaugusele - toim). Ka muidugi treeninggrupp, seal on minust nõks tugevamad poisid, seal on hea treenida küll ja peaks arengut tulema.»

Eesti kahevõistluse koondise vastutav treener, Andrease ja Kristjan Ilvese (23) isa Andrus Ilves lisas: «Idee on selles, et anda neid kõige kõrgemal tasemel olevaid teadmisi ja praktilist poolt ka meie kahevõistlejatele edasi, et mõne aasta pärast iseseisvalt edasi minna. Ega me ei saa ka igavesti nende peale lootma jääda.»