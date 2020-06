Imelise aja jooksnud Johaug: unistasingi MM-normi täitmisest

«Mul oli unistus täita MM-norm ja olin selleks ka natuke valmistunud. Tegin enne võistlust kergejõustikuareenil neli treeningut. Pidin ennast tegelikult enne starti ka natuke rahustama. Aga vend Karsteinil oli minusse raudne usk. Ta ütles koguaeg, et täidan enda soovitud eesmärgi ära,» rääkis Johaug VGle.

Johaug parandaski 10 000 meetri isiklikku rekordit pea 40 sekundiga. 32-aastane norralanna läbis 25 staadioniringi ajaga 31.40,69, alistades 2022. aasta maailmameistrivõistluste normatiivi (31.50) kümne sekundiga. Tokyo olümpiamängudele viivast tähisest jäi üksi staadionil jooksnud Johaugil veel 15 sekundit puudu. Siiski tõdes suusataja, et tugevas konkurentsis võiks ka see aeg reaalne olla. Tõsi, eile polekski ta saanud OMile kvalifitseeruda, sest koroonakriisi tõttu on olümpianormide täitmine peatatud.