Kirdi soomlasest konkurent lubab arenguhüpet: viskasin hiljuti pesapalli 136 km/h

Kuusela on terve oma karjääri maadelnud küünar- ja hüppeliigese probleemidega. Soomlase sõnul on seis tänaseks hea, kuigi ühel hommikul ärgates oli eelaimdus halb. «Ärkasin üles ja tunne oli selline, et jälle on midagi pahasti. Õnneks doktor andis mulle rohelise tule ja ütles, et väike asi. Sealt alates on läinud kõik hästi ja plaanin tulla starti 27. juunil.»