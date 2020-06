End hingetuks pingutanud Bö suutis jooksus vaevu Johaugi edestada

Nimelt jooksid Norra parimad biatleedid esmaspäevase treeningu käigus 3000 meetrit. Bö sai sel distantsil ajaks 9.14, mis tähendab, et ühe kilomeetri läbis ta ajaga 3.04. See on ainult natukene kiirem, kui Johaugi eelmisel nädala 10000 meetri jooksu aeg (31.40,69), kus norralannal kulus ühe kilomeetri läbimiseks 3 minutit ja 10 sekundit.

Kui talihooajal on tavaline, et laskesuusamaailmas keegi Böle vastu ei saa, siis suviti, kui suusad on kapis ning jalgadele tuleb teisiti valu anda, on olukord pea risti vastupidine. Nimelt ei mahtunud Bö esmaspäeval Norra koondise katsevõistlusel 3000 meetri jooksus isegi esikolmikusse: kõige nobedam oli Erlend Bjöntegaard (8.54), kellele järgnesid Johannes Dale (9.01) ja Vetle Sjästad Christiansen (9.02). Bö (9.14) oli alles neljas.