Sebastien Ogier potentsiaalsest Eesti MM-rallist: kõlab veidralt

Viimati kihutasid maailma kiiremad piloodid märtsi keskel Mehhikos. Koroonakriisi tõttu jäid mitmed MM-etapid ära, enne septembrit kindlasti rajale ei naasta. Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC-sarja promootor loodavad hooajaga siiski jätkata.

Praeguse prognoosi kohaselt tahetakse kirja saada vähemalt seitse etappi, praegu on peetud kolm. Aasta lõpu muudab aga huvitavaks tõik, et võistlused planeeritakse paikadesse, kus MM-etapp kavas polnud. Üks suuri kandidaate on ka Eesti.

«See kõlab veidralt. Ma ei mõista, miks me ei saa tavalistes kohates sõita, aga mõnes paigas on see võimalik,» ütles Ogier rallit.fi-le. Ta vihjas, et väiksemad võistlused, nagu Rally Estonia, on niigi väga populaarsed.

«Sellistel rallidel on alati palju publikut. Kui toimub MM-etapp, siis koguneb veel rohkem rahvast,» arutles prantslane. «Peame olema realistlikud. Praegu pole võimalik korraldada suure rahvamassiga üritusi. Olen üllatunud, et sellist võimalust üldse kaalutakse.»