Argentina WRC-ralli vajab toimumiseks Jaapani langemist

Argentina ralli korraldustiimi üks ninamehi David Eli ütles, et nende võistluse toimumine oleneb hooaja viimaseks etapiks planeeritud Jaapani saatusest. Kui tõusva päikese maa etapp langeb kalendrist, on Argentinal võimalus sel aastal võõrustada rallimaailma koorekihti.

Tänane Rahvusvahelise autoliidu FIA nõukogu peaks andma pildi ralli MM-hooaja edasisest võistluskalendrist, mis on koroonakriisi tõttu kõvasti kannatada saanud. On teada, et etappide korraldamise osas ollakse läbirääkimistes ka Eesti, Läti ja Belgiaga.