Tiitlikursil liikuv Klopp haaras endale järjekordse Liverpooli rekordi

Nimelt tegi Liverpool Klopi juhendamisel linnarivaal Everoni vastu 0:0 viigi ja sellest piisas, et sakslasest saaks üks edukamaid treenereid Merseyside'i derbis. Klopp on Evertoni vastu nüüd alistamatuna püsinud 11 järjestikust kohtumist: sakslasel on siniste vastu ette näidata seitse võitu ja neli viiki, väravatevahega 18:5.