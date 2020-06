Heiki Nabi endine konkurent soovib pürgida vabavõitlusmaailma tippu

Mahhov on ka varem proovinud kätt UFCs, kuid pärast esmast kokkupuudet naasis ta maadluse juurde tagasi. Nüüd ähvardab venelast kaheaastane võistluskeeld ja seetõttu kaalub 32-aastane Mahhov lõplikult ala vahetusele.

«Minu treener, mänedžer ja fännid soovivad, et prooviksin taaskord vabavõtlust. Minu karjääris on kõik käinud ettearvamatult ja seega ei oska hetkel öelda, mis tulevik tuua võib,» selgitas Mahhov. «Raskekaalus võiksin vabalt kümme aastat tipus püsida.»

UFC on Mahhoviga ka ühenduses olnud, kui mingite lepinguteni pole veel venelasega jõutud. Tugeval maadlejal on igaljuhul tahtmine suur. «Ma ei ütleks, et UFC oleks vähe raskekaallasi, kuid lisa ei tee paha,» sõnas sportlane.