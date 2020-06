Ametlik ⟩ Lätis tänavu WRC-etappi ei toimu

Kui algselt loodeti, et WRC hooaeg saab taasalguse augusti keskel Liepaja rallil, siis nüüd võib see au langeda just Eestis sõidetavale Rally Estoniale.

«Esiteks sooviksin tänada WRC Promoterit, kes pidas Liepaja rallit MM-kalendrisse lisamise vääriliseks. See on suur tunnustus meie 2012. aastast alguse saanud tööle. Lisaks soovime tänada FIAt ja Eurosport Eventsi nende abi eest,» ütles Storkšs.

Liepaja ralli korraldaja sõnul tehti tööd kõvasti, kuid lõpuks siiski kokkulepet ei saavutatud. «Me tõestasime WRC Promoterile, et nii meie kui ka kogu ülejäänud Läti riik oli valmis nägema vaeva, et korraldada WRC etapp nii lühikese ajaga. Kahjuks erinevatel põhjustel Liepaja ralli ei ole muudetud WRC kalendri osa.»

Storkšs tunnistas, et Lätile pakuti ainulaadset võimalust. «Soovime tänada Läti valitsust, ralli poolt külastatavaid linnu, partnereid, meediat ja kõik rallientusiaste, kes meid usaldasid ja toetasid. Lätile pakuti ainulaadset võimalust. Olime ainult ühe sammu kaugusel kokkuleppest, et korraldada esimene WRC ralli Baltikumis. Me ei tea, milliste võimalusteni see oleks võinud viia tulevikus.»