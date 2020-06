WRC sarja uus väljakutse: kuidas kontrollida rallinäljas fänne?

WRC Promoteri üks ninameestest Simon Larkin rääkis portaalile DirtFish, et autoralli MM-etappide publikunumbri kontrolli alla saamine on ülimalt oluline. «Peame eeldama, et meie fännide huvi võistluste vastu on sedavõrd suur, et peame seda ennetavalt kontrollima hakkama. Peame kindlustama selle, et võistlustel ei oleks liiga palju fänne,» sõnas Larkin.