Toyota rallimeeskonna peainsener tunnistas, et edu saavutamiseks tuli loovutada unetunde

Edu jaoks on vaja väga tugevat meeskonda ning nõnda võideti 2018. aastal meeskondlik võidutrofee ja eelmisel aastal tuli Ott Tänak Toyota Yarisega esimese eestlasena rallisarja maailmameistriks. Üks mees, kes kogu edu varju jäi, on peainsener Tom Fowler. Britt avas tagamaid, kuidas ühe eduka auto ehitamine üldse käis.