Adamo: kaheksast rallist piisaks täisväärtuslikuks hooajaks

«Kui me uuesti alustame, siis on tegu tugeva inimliku looga. See näitab, et me oleme läbinud raske hetke. Praegu on paljude jaoks olnud keerulised ajad. Paljud on kannatanud ja kui me saame oma väikses mootorispordi maailmas asjad uuesti liikuma, siis näitame koroonaviiruse pandeemiale, et inimesed on tagasi,» rääkis Adamo.