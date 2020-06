Müncheni Bayern ostis Manchester City ääremängija 50 miljoni euroga

Alanenud hinna juures mängis rolli ka tõsiasi, et Sanel oleks aasta pärast lõppenud Cityga leping ning sakslane ei soovinud seda klubiga pikendada. Kui Manchester City poleks talle uut kosilast leidnud, avanenuks Saksamaa koondislasel võimalus järgmisel suvel juba tasuta lahkuda.

Sane lahkumine sai suuresti selgeks juba eelmisel nädalal, kui City peatreener Pep Guardiola teatas, et ääreründaja pole huvitatud lepingu pikendamisest.

Endise City ääreründaja uus Müncheni Bayern on võitnud Saksamaa Bundesliga juba kaheksa hooaega järjest. Saksa hiid on konkurentsis ka Meistrite liigas, kus neil on Chelseaga pidada kaheksandikfinaali korduskohtumine. Esimese mängu võitis Bayern 3:0.