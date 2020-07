Katastroof tabaski: Venemaa ei tasunud kopsakat trahvi ja idanaabri kergejõustiklastel pole juulis rahvusvahelistele võistlustele asja

See tähendab, et lisaks venelaste taasennistamise pikemaks venimisele ei saa vähemalt juuli lõpuni nende sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt osa võtta. Juuli lõpus toimub WA nõukogu, mille raames vaadatakse tekkinud olukord üle ja võetakse vastu edasised vastused.

«Me saame aru, et tegu on raske ajaga, kuid oleme pettunud Venemaas, kes pole suutnud märtsis kokkulepitud nõudeid täita,» ütles WA president Sebastian Coe. «Venemaa kergejõustikuliit veab oma sportlaseid tõsistelt alt. Kuigi me lootsime, et olukord paraneb, siis seda pole juhtunud. Me oleme andnud endast kõik, et venelasi toetada, aga sellest pole kasu olnud. Peame juuli lõpus olukorra üle vaatama,» lisas Coe