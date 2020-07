Meedia: Messi võib Barcelonast lahkumise korral liituda Manchester Cityga

ULTIMO MOMENTO: La posibilidad de que Leo Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confirman mis fuentes, en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extra deportivas serian positivas para todos los involucrados. Atención Sras y Sres.

