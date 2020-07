Tallinnas elav Soome ralliäss ootab Eesti MM-etappi: pole siin mingit ebavõrdust

«Lootsime, et Eesti asemel saavad lätlased MM-etapi. See olnuks ausam, sest keegi pole sealsetel teedel võistelnud,» ütles Mäkinen mõned päevad tagasi pärast seda, kui selgus, et WRC-karussell jätkub koroonapausi järel septembri alguses Eestis.