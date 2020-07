Ferrari ja Mercedese saavad Leclerci ja Bottas pärast hoiatuse

Mõlemad sõitjad käisid kahe Austria F1 etapil kodus Monacos. Kuigi reeglistik ei keela vormel 1 etappide vahel reisimist, sätestab see, et võistlussarjaga seotud inimesi püsima n-ö oma sotsiaalses mullis.

Sotsiaalmeedia vahendusel võis aga näha, et Bottas nautis Monaco tänavatel vaba aega, Leclerc sai kokku oma sõpradega. Ferrarile on see juba teiseks hoiatuseks, sest eelmisel nädalal nähti Sebastian Vettelit rääkimas ilma maskita Red Bulli meeste Christian Horneri ja Helmut Markoga.

Nii Bottas kui ka Leclerc kaitsesid end ning õigustasid Austriast lahkumist. Bottas ütles, et oli Monacos samade inimestega, kellega oleks Austrias koos olnud. Leclerc sõnas aga, et teda on viimase kahe päeva jooksul kaks korda testitud ning vastused on olnud negatiivsed.