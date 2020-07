Järgmisel nädalavahetusel toimuv Ungari GP võib ära jääda

Kuna võistlejaid ähvardavad Ungaris karmid karistused, on kuningliku võidusõidusarja juht Corey Chase ja FIA president Jean Todt võtnud ühendust Ungari ametnikega, et luua sarjaga seotud inimestele erandid.

Vormel 1 sarja pilootide ametiühingu juht Alex Wurz kinnitas Austria meediale, et suured bossid on ka temaga ideest rääkinud. «Chase Corey küsis mult, kas sõitjad oleksid nõus Red Bull Ringil kolmandat korda sõitma. Ma vastasin talle, et kui see on ainuke võimalik koht, siis nad võivad siin kümme võistlust ka pidada.»