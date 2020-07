Rally Estonia näitab, kas Hyundai suutis Tänaku abiga lahendada suurima murekoha

WRC hooaeg jätkub septembri alguses sõidetava Rally Estoniaga. Tegu on just seda tüüpi etapiga, mis võiks Hyundaile peavalu tekitada. Vähemalt võrdluses Toyotaga, kelle WRC autot on arendatud kiiretel Soome teedel.

Eestlase hinnangul on Hyundai võrreldes eelmise aasta Soome ralliga teinud tubli sammu edasi. «Tean, et Hyundail on eelnevalt sellistel teedel probleeme olnud, kuid eelmine auto, millega sõitsin (Toyota), töötas nendel teedel hästi – seega on mul suunis olemas,» sõnas 2018. ja 2019. aasta Soome ralli võitja.

Küsimusele, kas Hyundai tehtud töö on piisav, et Toyotast jagu saada, vastas eestlane: «Kui ralli pihta hakkab, eks me siis näe. Teame, et ka teised meeskonnad on tööd teinud ja neil on varuks omad trikid. Päris täpselt ei tea kunagi, mida oodata. Kuid testil ja rallil oli tunne minu jaoks hea. Kas see on piisav? Kui lõpuks meistritiitli võidad, siis tead, et oled eesmärgi saavutanud.»