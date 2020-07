NBA mängija peab toidukullerile vastu minemise tõttu kümme päeva karantiinis veetma

Keskmängija andis esmaspäeval teada, et väljus kogemata Orlandos Walt Disney World Resortis asuvalt NBA linnakualalt ja peab seetõttu kümme päeva karantiinis veetma

Holmes on see hooaeg mänginud Kingsi eest 33 mängu ja tema keskmisteks näitajateks on 12,8 punkti ja 8,3 lauapalli mängu kohta.