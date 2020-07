Rally Estoniaks sisse viidud muudatus rõõmustas Mäkineni

Mäkinen avaldas Rallit.fi-le muudatuse üle suurt rahulolu. «See süsteem on väga hästi läbi mõeldud. Tegu on suurepärase otsusega.»

Varasemalt on Toyota tiimiboss võtnud Rally Estonia vastu sõna ja öelnud, et ausam oleks olnud sõita Lätis, sest Rally Estonia on valitseva maailmameistri Ott Tänaku (Hyundai) koduralli.