Andrea Adamo: mulle öeldi, et Tänaku liitumine Hyundaiga tekitab probleeme

Pärast Tänaku liitumist pasundasid paljud, et nõnda võiduhimulised mehed tekitavad sisepingeid. Kaalutletud Adamo vaidles vastu ning seni nähtu on tema sõnu kinnitanud. Eestlane ja belglane suhtuvad teineteisesse austusega ning pingutavad nii enda kui ka tiimi edu nimel.

«Teate, mis mulle kõige rohkem muljet avaldas? See, kui soojalt Thierry suhtus Oti liitumisse,» ütles Adamo DirtFishile. «Ta oli väga avatud ning valmis tegema kõik, et koostöö sujuma hakkaks. Sama kehtib Oti kohta. Kui me masinat testime, siis nad ühendavad jõud ja tänu sellele areneme õiges suunas.»

Ta jätkas: «Inimesed muretsesid tiimisisese konkurentsi pärast, aga meil on hoopis koostööd. Muidugi, kui ralli algab, siis käib võistlus, aga muul ajal hoiame kokku.»

Kuigi Tänak on üsna otsekohene, siis itaallasest pealikule sobib see hästi. «Kui Ott tuli, siis mulle öeldi, et ta tekitab probleeme. Vastasin neile, et vastupidi: Oti liitumine Hyundaiga loob hoopis võimalusi,» märkis Adamo.

«Ta meenutab mulle veidi Gabriele Tarquinit (endine F1 piloot ja rallimees). Ta hüppas autosse ja teadis kohe, mida tahab. Veelgi tähtsam, ta teadis, mida auto arendusel silmas pidada. Otil on kindel visioon, millele tuleb keskenduda. Sellised sõitjad on kuldaväärt.»

Tõsi, korralikult polegi Tänak saanud veel MM-sarjas Hyundaiga võistelda. Monte Carlo lõppes varakult avarii tõttu, Rootsi ja Mehhiko etapid sõideti lühendatud kujul. Hooaeg jätkub septembris Lõuna-Eestis, kus oleks tarvis kõrge koht teenida.

«Töötasime karantiini ajal kõvasti ning nägime palju vaeva ka viimastel testidel. Saime palju vajalikku infot ning arenesime jõudsalt. Pingutame edasi, aga olen juba tehtud töö üle väga uhke,» rõõmustas Adamo.

«Hakkan nägema eelmisel hooajal tehtud tiimisiseste muudatuste tulemusi. See ei juhtu üleöö, aga areng on märgatav. See on hea, aga loeb tõeliselt alles siis, kui me ka võidame.»