Rain Veideman: korvpallis oli kõrgemale tasandile tõusmine loomulik, vaat rekajuhiks minnes jalg väriseks

Avaldame katke usutlusest.

Kas Sinu jaoks on olnud mingil hetkel üllatav ka, et justkui igale uuele tasemele minnes oled suutnud kiirelt kohaneda ja tegijaks tõusta? Näiteks ka BC Kalev/Cramosse VTB Ühisliigat mängima minnes.

Ei, üllatav pole see olnud. Eks ma ise teadsin oma võimeid. Kui oleksin tundnud, et ei saa kuskil liigas või võistkonnas hakkama, siis ehk poleks nii enesekindel olnud ja selliselt mänginud. Aga kui ma praegu rekajuhiks läheks, siis usun, et käed ja jalad väriseksid, kuna ma pole selleks valmis. Kui Kalevisse sain, siis ei värisenud midagi, sest oskasin seda oodata. Õnneks tuli kasuks, et olin koondises juba normaalse karastuse saanud ja tuttavad mehed olid ees. Sellevõrra oli lihtsam.

Kas mäletad, kui vanalt Sind koondiseringi kaasati ja kas vanemate olijate vastu oli mingi aukartus ka?

18-aastane olin vist. Kohe pärast Tarva värki see juhtus. Ma ei mäleta, et oleks mingit aukartust väga tundnud. Las ma mõtlen, kes siis koondises olid... Talts, Kangur, Arbet, Sokk... Mürkat enam polnud. Hallik, Gert Dorbek, Toome, Kurbas, siis olid veel Eichfuss ja Raadik seal. Pigem oli aukartus, kui Tarvasse läksin, kui Kriisad ja mehed ees olid.

Kalev/Cramosse siirdumisega kaasnes ka mängimine VTB Ühisliigas, mis on ikkagi Euroopa üks tugevamaid klubisarju. Kas see oli Sinu jaoks suur samm tasemes edasi?

On, sest raha paneb ikka asjad paika. Ütleme nii, et venelased, kes seal võistkondades on, nendega suudame me, Eesti kutid, täpselt samamoodi põrutada. Lõpuks loeb see, kas on tiimis viietuhandene leegionär või 25-tuhandene. Nemad määravad selle suurema vahe. Aga nagu me oleme näidanud, siis saab ka nii-öelda 25-tuhandelistele mõnusalt kotti panna.

Kui võtamegi need VTB Ühisliiga täielikud tippklubid, siis mis tunne oli nende vastu väljakule joosta?