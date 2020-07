Prantsusmaal lubatakse fännid tribüünidele, kuid PSG poolehoidjad pole endiselt rahul

24. juulil Stade de France'il peetavat kohtumist on otsustanud boikoteerida PSG ultrafännid, kes ei soovi minna võistlusele, kus on teatri õhkkond. «Meil on kahju, et PSG fännidele on nõnda vähe kohti tribüünidel ja seetõttu ei hakka me otsustama endi seast, kes antud kohtumisele lähevad. PSG ultrafänne ei ole kindlasti kohal, kuid me usume, et meie meeskond võidab Prantsusmaa karika,» seisis nende avalduses.