Mbappe lükkas suurklubide pakkumised tagasi ja soovib võtta järgmisest hooajast maksimumi

Mbappe leping PSGga lõppeb 2022. aasta suvel ning seetõttu ringles palju jutte, et Prantsusmaa meister on valmis suure pakkumise korral ka tähtmängijast loobuma. Peamiseks kosilaseks peeti Hispaania jalgpallihiidu Madridi Reali, kes soovib ründeliini täiendusi hankida.

Vähemalt sel suvel üleminekut ei toimu, sest prantslane ise soovib koduriigi parimas klubis endiselt jätkata. «Järgmine hooaeg on minul juba neljandaks PSG särgis ja see on piisavalt pikk aeg olnud, et viimaks tähtsaid karikaid võitma hakata. Soovingi tuleval aastal võita võimalikult palju karikaid ja tõestada enda väärtust veelgi,» sõnas Mbappe.