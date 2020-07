Täna toimus Venemaa spordiministeeriumis minister Matõtsini ja kohaliku olümpiakomitee koosolek, kus arutati kogu spordi edasist plaani ning vaadati ka väljavaadetele, mis on seotud järgmisel aastal toimuvate olümpiamängudega.

Matõtsin märkis, et antidoping on Venemaal järjest tõhusamaks läinud ning sportlaste testimine peab jääma endiselt prioriteediks. «Oleme teinud ka plaane, kuidas veelgi paremaks kogu protsessi viia ning näidata maailmale, et soovime ka meie ühiselt puhta spordi nimel tööd teha,» sõnas minister.