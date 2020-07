Video ⟩ Jaak Mae demonstreerib võidusõiduoskusi

Jaak Mae pajatab videos, et kuigi tema tippkiirus suuskadel ulatus ulmelise 80 km/h, siis autoroolis on ta kihutanud 265 km/h. Vaatamata sellele, et endine murdmaasuusataja läks võistlusele peale motoga “tark ei torma”, pigitas ta Toyotast välja võrdlemisi kiire aja. Kas see ületas Raio Piiroja poolt seatud latti 1:41,8, vaata Betsafe’i blogist.