PM Itaalias ⟩ Thierry Neuville: tunneli lõpus paistab viimaks taas valgus

«See on meie spordile väga hea, et saame viimaks taas võistlustulle asuda. Alba ralli on eelkõige testimiseks ning ka auto arendamiseks, kuid samas ka sõidutunnetuse taastamine, olgugi, et oleme saanud veidi ka testisõite teha,» algustas Neuville intervjuud Postimehele. «Tunneli lõpus paistab viimaks taas valgus.»