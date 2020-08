Inglismaa jalgpallikoondislane langeb pidevalt politsei rassistlike rünnakute ohvriks

Inglismaa esinduskoondises kuuluv kaitsemängija on varasemalt selgitanud, et rassism on tema koduriigis tõsine probleem. Seda on ta kogenud nii jalgpalli mängides kui ka lihtsalt tänaval olles. Hetkel Tottenhamist Newcastle Unitedis laenul viibiv 30-aastane Rose rääkis avatult, milliste väljakutsetega tuleb tal iga päev silmitsi seista. Teda tülitab pidevalt isegi politsei, kes talle kohatuid küsimusi esitavad.

Nimelt sõidab jalgpallur peaaegu iga päev treeningutele rongiga, sest talle ei meeldi autot juhtida, kuna sellega tekib tal alati probleeme. Ja põhjus pole sugugi ebakorrektses sõidustiilis. «Kui tulen kodulinna Doncasterisse, siis kasutan alati ühistransporti. Seda põhjusel, et autoga sõites on mind alati politsei poolt peatatud ja küsitud täiesti kohatuid küsimusi. Kõike seda minu nahavärvi tõttu ja see näitab, et Inglismaal on rassism väga suur porbleem,» selgitas jalgpallur.