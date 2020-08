Galerii ⟩ Eesti motospordilegend sai Piritale endanimelise pingi

«Kui kõik legendaarse motomehe Lembit Teesalu võidud ja saavutused üles lugeda, läheks aega hommikuni. Kuid Lembit Teesalu klassi näitab kasvõi tõsiasi, et ta on ainus tehnikasportlane, kes on Kalevi suursõitudel võidutsenud nii mootorratta sadulas kui ka vormeliauto roolis,» sõnas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

«Lembit Teesalu nimelise pingi asukoht Kose-Kloostrimetsa ringraja juurde valiti seetõttu, et just tema käes on Kalevi suursõitude absoluutne rekord. Ta tuli võitjaks 17 korral,» märkis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Esiletõstmist väärib seegi, et Lembit Teesalu on võistelnud suursõitudel viiel kümnendil, esimest korda 1965. aastal ja viimati 2004. aastal.

29. juulil oma 75. sünnipäeva tähistanud Lembit Teesalu alustas motospordi algtõdede tundmist juba 1961. aastal tolleaegses Tööjõureservide motoklubis legendaarse Johannes Tomsoni juhendamisel. Kaks aastat hiljem saavutas ta juba esimese suure võidu, pälvides 1963. aastal NSV Liidu mootorratturite ringrajasõidu meistrivõistlustel noorte 50-kuubikuliste väikerataste klassis esikoha. Ajavahemikul 1965-1985 võitis NSV Liidu kõigi aegade edukaim ringrajasõitja neljas eri masinaklassis 30 medalit, neist 21 kuldset ja ta pälvis rekordilised 56 etapivõitu. Mitmel aastal kuulus Lembit Teesalu NSV Liidu ringrajasõidu koondisesse.

Eesti meistrivõistlustel on ta võitnud 13 kulda ringrajasõidus, ühe tali- ja ühe motokrossis. Lisaks on Lembit Teesalu kroonitud kolmel korral ringrajasõidus Balti meistriks ja Eesti karikavõitjaks. Kolmel korral valiti Lembit Teesalu aasta parimaks tehnikasportlaseks.

Pirital on nüüd kokku seitse nimelist pinki, neist neljal on motosportlaste nimed. Peale Lembit Teesalu on nimelised pingid veel Eesti esimeste võidusõiduautode «Estonia» loojal ja võidusõitjal Ants Seileril, autosportlasel Uno Aaval ning Kalevi Suursõitude ellukutsujal ja eestvedajal Richard Lauril.