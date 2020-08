M-Sport koondas 63 inimest, Wilson: see on kõige raskem asi, mida olen pidanud selles äris tegema

Wilson on M-Sporti juhtinud üle 40 aasta ning Markko Märtini ja Ott Tänaku rallikarjääris suurt rolli mängiv britt tõdes, et tema firma seis pole kunagi olnud nii raske kui praegu.

Koondamised on paratamatud, andis Wilson mõista portaalile DirtFish. «See on ettevõtte tuleviku jaoks oluline. Te teate mind küll, minu jaoks on inimesed selles äris kõige olulisemad. Sellisel hulgal töötajate kaotamine on kohutav.»