Viimastel päevadel on Eestis koroonajuhtumite arv kasvanud. Eelkõige on probleemseks kohaks olnud Tartu, kus on ära jäetud ka mitmeid üritusi sealhulgas spordivõistlusi. Lõuna-Eestis peetakse 4. – 6. septembril ka autoralli maailmameistrivõistluste etapp, kuid seda ärajäämine pigem ei ohusta.