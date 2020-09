Rally Estonia külastaja ABC – elulised küsimused, kuidas võistlusel hakkama saada

Alustuseks tuleks rallipassi omanikul omada ametlikku ralliprogrammi. Kõik hakkab sellest pihta ning selle saab endale osta Circle K teenindusjaamast või alates neljapäeva hommikust virtuaalse versiooni rallyestonia.ee leheküljelt. Ralliprogrammi läbi töötades saab piletiomanik endale selgeks teha teekonna, mida mööda endale vajalikku pealtvaatamispunktini jõuda. Seni on piletiostjad tutvunud ostetud paketiga, aga milline on laupäevane ja pühapäevane ajakava, et jõuda oma ööbimispaigast rallit vaatama, on vaja varakult valmis mõelda.

Teekonna koostamine

«2,5 tundi enne esimese auto starti vastaval katsel hakatakse inimesi pealtvaatamisaladesse laskma. Enne pole mõtet kohale tulla,» tutvustas Rally Estonia direktor Urmo Aava võistluspäeva tegevuskava. «Kogu perimeeter on enne seda valvatud ja hoitud ning kõrvalistel isikutel sinna asja pole. Muidugi kehtivad erandid kohalikele elanikele, teenindavale personalile, valda teenindavatele töötajatele ning meditsiini- ja päästetöötajatele.»

Ralliprogrammis on olemas QR-koodid ja sealt saab koordinaadid sobivasse navigatsiooniprogrammi sisestada. Aava sõnul oleks soovituslik kasutada Waze’i, sest sinna on märgitud ka teed, mis on ralli ajal kinni ja nii leiab rakendus sobiva teekonna, et jõuda sihtpunkti.

«Informatsioon on juba Waze’i programmi kantud, kuid konkreetsed suletud teed ja läbitavad marsruudid lisanduvad sinna võistluspäeva hommikul. Tähele tasub panna, et kuni tee pole füüsiliselt kinni on see rakenduse jaoks avatud. Soovitan ise osta füüsilise ralliprogrammi, sest kui juhtub elektroonikavahenditega või mobiilileviga midagi on sul füüsiline kaart olemas,» soovitas Aava.

Ralliperimeeter

Rally Estonia kodulehel saab juba praegu tutvust teha perimeetrivalve piirkondadega. Seal kaardil on peale märgitud kiiruskatsed ja roosaka tooniga on märgitud liikumispiirangu tsoonid.

Üleval asuvat kaarti vaadates võib jääda mulje, et laupäeval ja pühapäeval ongi suur osa Lõuna-Eestist liikumispiiranguga ala. Aava siiski rahustab inimesi ja toonitab, et riigimaanteid ralli tarbeks ei suleta. Tartust Võrusse, Otepääle ja Põlvasse pääseb tavapäraselt. «Kõigil riigimaanteedel ja olulistel teedel läbisõit tagatakse. Me teeme asju mõistusega. Samas pahatahtlikel inimestel ma ei soovita tulla, sest see ei lõppe hästi. Kel on päris asi ajada, ta läheb oma koju ja see ei toimu kiiruskatse trassil või selle ajal, siis kõik saavad liikuda,» lisas Aava.

Riietu vastavalt ilmale

Traditsioonilise Rally Estoniaga võrreldes on sel aastal eriline ka toimumisaeg. Tavaline juulikuu keskpaik on vahetunud septembri alguse vastu. Sellega tuleb arvestada ka külastajal ja riietuda tasub vastavalt ilmale.

«Ilm võib olla muutlik, mõnedes kohtades on vili ära lõigatud ja sealne ala võib vihmaga muutuda kergelt mudaseks. Kaasas peaksid olema erinevad riided, kummikud, vihmakeep. Igatpidi tuleb valmis olla,» rääkis Aava.