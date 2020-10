Powerstage ⟩ Rally Estonia direktor Urmo Aava: oleme teinud kõik, et MM-sari ka tuleval aastal Eestisse tuleks

Pärast edukat Rally Estoniat on mõistagi vaja järelduse teha ja Aava leiab, et arenguruumi leiab alati. Eelkõige tuli arutuse alla teed, mis kippusid liiga katki minema. «Pärast rallit on lihtsam teha järeldus, millistes lõikudes tuleb muutusi teha. Kindlasti tuleb kraave juurde teha ja mõned lõikamised kinni panna. See teeb ralli ainult huvitavamaks,» tõdes Aava.