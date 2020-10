«See on kõige raskem ralli, mida kunagi sõitnud olen,» meenutas ta 2019. aasta juunikuus läbitud katsumust. «Ralli on väga keeruline. Mul ei olnud autos enesekindlust. Kohtades, kus eeldasin, et pidamine võiks hea olla, ei olnud seda üldse,» loetles ta väljakutseid, millega silmitsi seisis.