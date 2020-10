VIDEO ⟩ Taas algviisikusse kuulunud Raieste skooris, ent tiim kaotas viimase sekundi viskest

Baskonia jaoks oli see koduliigas kolme võidu kõrvale teine kaotus. Kokku teine järjest, sest reedel jäädi Euroliigas alla ka Belgradi Crvena Zvezdale.

Raieste on senistes Hispaania kõrgliiga mängudes kuulunud põhiviisikusse viiest korrast neljal, vaid esimest mängu alustas ta pingilt. Ääremängija keskmised näitajad on: 8,55 minutit, 0,8 punkti ja sama palju lauapalle. Aga nagu eelnevaltki öeldud, siis tema roll eelkõige musta tööd teha ehk kaitses ja lauas võimalikult palju võidelda.

Baskonia hooaeg peaks jätkuma juba homme Euroliigas kodumatšiga Peterburi Zeniti vastu. See kohtumine on aga suure küsimärgi all, sest Venemaa tippklubis vohab koroonaviirus.