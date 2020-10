Ronaldo haigestumine tõmbab unistuste mängule ilmselt kriipsu peale

Eile tuli ilmseiks, et viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo on andnud positiivse koroonaproovi. Paraku võib portugallase haigestumine kriipsu peale tõmmata võimalusele näha taas Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi lahingut jalgpalliplatsil.