Saaremaa alistas otsese konkurendi Tartu kuivalt 3:0

Saaremaal on liigatabeli liidrina täisedu ja 12 punkti, võidetud on kõik neli seni peetud kohtumist. Tartu meeskonnal on kolmest mängist kirjas kolm 3:2 võitu ja punkte seega 6. Kolmandal positsioonil paikneb samuti 6 punkti teeninud TalTech, kes on võitnud neljast mängust kaks. Järgnevad Jekabpilsi Luši (5 punkti), RTU/Robežsardze/Jurmala (4 punkti) ja Pärnu Võrkpalliklubi (4 punkti). Eesti klubidest on Tallinna Selver üheksas, senise kolme mänguga pole võiduarvet avada suudetud.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõdeb, et favoriidikoormat kannab kindlalt vastasmeeskond. «Üsnagi selge on, et Saaremaa on favoriit, seda näitavad senised esitused, kus me oleme küll samuti võidukad olnud, aga napilt, Saaremaa on palju kindlam olnud. Ja see on seotud komplekteeritusega,» leiab Rikberg.