Treener toidumürgituse saanud sportlasele: vähemalt kaotasid kaalu ja näed kõhnem välja

Enim on kõiges süüdi rahvuskoondise peatreener Amanda Reddin, kelle hoiak sportlaste suhtes on äärmiselt julm. Tinkler tunnistab, et treener Reddin kohtles juhendatavaid väga halvasti ja tegi äärmiselt kohatuid märkusi just kaalu kohta. Kõike seda on noorsportlane kogenud juba enam kui viis aastat. Lisaks tuli teha meeletult tööd ja mitmete sportlaste kehad lihtsalt ei pidanud koorumusele enam vastu.