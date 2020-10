Katrina Lehis ootab, millal saab tehtud töö tulemuseks realiseerida

Kui koroonapaus oli mõnda aega kestnud, pakuti maailma vehklemiskoridorides, et MK-etappidega võiks uuesti alustada jaanuarist. Naiste kalendris on jaanuaris etapp Kuubal... Lehise treeneri Nikolai Novosjolovi sõnul suure tõenäosusega seal küll midagi ei toimu. Esiteks pole kindel, kuidas sinna oleks võimalik saada, teiseks on tegemist kalli reisiga, kuid paljude riikide alaliitude eelarved on õhemaks kuivanud.